Kovid 19 gözden bile giriyor! Sars’tan bin kat bulaşıcı

KOVİD-19 salgınında dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti. İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19'un, kısa sürede diğer şehir, bölge ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı. Güney Kore'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 bin 736'ya, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

ARAŞTIRMA ÇİN'DEN

Öte yandan Çin'de yapılan bir araştırma, korona virüsünün SARS'tan bin kat daha bulaşıcı olduğunu ve HIV ve ebola gibi çok saldırgan hareket ettiğini ortaya koydu. Yapılan çalışmalara göre korona virüsü vücuda burun, ağız veya gözlerden giriyor ve 'furin' isimli bir enzimi hedef alıyor ve bu enzim sayesinde bedene yayılıyor.



İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 54'E YÜKSELDİ

İran Merkezli haber ajansı Mehr'e göre, İran'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi. Vaka sayısı ise 24 saat içinde 385 kişi artarak 978'e çıktı.