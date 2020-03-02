KPSS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları sorgulama

Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları açıklandı. 14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte KPSS tercih sonucu sorgulama...

KPSS sınavına katılan binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar heyecanla sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

14-20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2020 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

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Açıklanan kontenjanlara 830 ortaöğretim, 3 bin 173 ön lisans ve 4 bin 841 lisans düzeyi olmak üzere toplam 8 bin 844 personelin yerleştirilmesi sağlandı.