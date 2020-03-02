“Maske kullanımını abartmayın” uyarısı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, korona virüsünden korunmada maske kullanımının abartılmaması gerektiğini söyledi.

Erensoy, "Hasta kişinin maske takması önemli, sağlıklı kişilerin değil. Maskelerin gerektiği yerde kullanılması önemli. Tedbirimizi alacağız ama abartarak paniğe de sebep olmayacağız. Maskeyle dolaşmak da normal değil" dedi. Erensoy, bu virüsle mücadelenin en önemli yolunun el temizliği olduğunu, solunum yoluyla bulaşan diğer hastalıklar gibi ellerin sık sık yıkanması ve beslenmeye dikkat edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.