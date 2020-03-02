Metehan’ın hastalığına teşhis konulamadı

Ordu'da Nazmiye-Durmuş Bodur çiftinin gözleri görmeyen, konuşamayan ve ayakları üzerine basamayan çocukları Metehan'ın (6) hastalığına teşhis konulamıyor. Aile, çocuklarının hastalığına teşhis konulması ve tedavi edilmesi için yardım bekliyor. Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi'nde yaşayan ve özel sektörde çalışan Durmuş ile ev hanımı Nazmiye Bodur çiftinin çocuğu Metehan doğuştan sağlık sorunlarıyla doğdu.

AİLESİ YARDIM BEKLİYOR

Nazmiye Bodur, çocuğunu doğuştan itibaren sürekli hastaneye götürdüklerini ve tedavisinin sürdüğünü belirterek, şırınga ve özel mama ile beslediğini söyledi. Anne Bodur, "Çocuğumuzun engelli raporu bulunuyor. Hastaneye götürüp getiriyoruz fakat bir teşhis koyulamadı. Samsun'da tedavileri sürüyor, Ordu'da da fizik tedaviye götürüyoruz. Çocuğumun hastalığına bir an önce teşhis koyulup tedavisinin yapılmasını istiyoruz" dedi. Gözü yaşlı anne, eşinin sigortalı işte çalıştığını, çocuk için ayrıca bakım maaşı aldıklarını ama tedavi için yine de maddi desteğe