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Mikrobiyolog dede mesleği pideyi seçti

Mikrobiyolog dede mesleği pideyi seçti
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Aydın'da mikrobiyolog Mustafa Elmas, 90 yıllık dede mesleği olan pidecilik yaparak geçimini sağlıyor. Kentin pidesiyle dünyaca ünlü Yenipazar ilçesinde dükkan açan Elmas, 6 yıldır dede mesleğini yapmanın gururunu yaşıyor. İzmir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu Elmas, "Mikrobiyolog olmama rağmen ticarete atılmayı tercih ettim, mutluyum" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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