Aydın'da mikrobiyolog Mustafa Elmas, 90 yıllık dede mesleği olan pidecilik yaparak geçimini sağlıyor. Kentin pidesiyle dünyaca ünlü Yenipazar ilçesinde dükkan açan Elmas, 6 yıldır dede mesleğini yapmanın gururunu yaşıyor. İzmir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu Elmas, "Mikrobiyolog olmama rağmen ticarete atılmayı tercih ettim, mutluyum" dedi.
İHSAN KARATAŞ
Mikrobiyolog dede mesleği pideyi seçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.