Milli Savunma Bakanlığı, 'Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığındaki 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verdi.MSB: Komandolar PKK/YPG'li 32 teröristi etkisiz hale getirdi
MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızmaya çalışan 24 PKK-YPG'li öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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