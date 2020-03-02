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MSB: ve bölgelerine sızmaya çalışan 24 PKK-YPG'li öldürüldü

MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızmaya çalışan 24 PKK-YPG'li öldürüldü

02.03.2020, 17:09 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020,17:34

, ' ve bölgelerine saldırı/sızma hazırlığındaki 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verdi.

MSB: Komandolar PKK/YPG'li 32 teröristi etkisiz hale getirdi

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