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: Komandolar /'li 32 teröristi etkisiz hale getirdi

MSB: Komandolar PKK/YPG'li 32 teröristi etkisiz hale getirdi

02.03.2020, 15:08

(), bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan /'li 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

AA

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