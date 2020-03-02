Putin ile görüşme 5 Mart’ta Moskova’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde 34 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan'ın İdlib konusundaki en kritik görüşmesi ise 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib bölgesinde 34 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı sonrasında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, saldırının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşerek İdlib'teki durumu ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirdi. Erdoğan, bugün Ankara'da Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul edecek.

EN KRİTİK GÖRÜŞME

Erdoğan'ın İdlib konusundaki en kritik görüşmesi ise 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşecek. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda yapacakları görüşmede İdlib'teki durumu ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları ele alacak. İdlib krizi süresince Ankara ve Moskova'da iki ülkenin heyetlerinin üç tur halinde yaptığı görüşmelerin ardından liderler düzeyinde görüşme yapılacak.

HASAN AY (ANKARA)