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Sınıra akın

Sınıra akın
Giriş Tarihi: 2.3.2020

tarafından sınır kapılarının açıldığının duyurulduğu ilk andan itibaren Avrupa'ya gitmek isteyen binlerce akın akın 'de bulunan sınır kapısına doğru gitmeye başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından giden göçmenlerin sayısı saatler geçtikte artarken, binlerce kilometrelik yürüyüş sabah erken saatlerinde görüntülendi. Denizli'den geldiğini ve 2 gündür yolda olduklarını ifade eden bir göçmen, soğuk havaya rağmen yürüdüklerini söyledi. Öte yandan Yunan ordusunun göçmenlere yönelik sert müdahalesi dün de devam etti.

UMUDA YOLCULUK 'ENGEL' TANIMIYOR
Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye giderek Yunanistan'a geçmeye devam eden binlerce göçmenin arasında bulunan engelli göçmenler de umut yolculuğuna devam ediyor. Tampon bölgeye ulaşan ve Yunan polisinin çok sert müdahalesiyle karşılaşan bazı engelli göçmenler ise zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Binlerce kadın ve bebeğin bulunduğu umut yolculuğunda bedensel engelli göçmenlerin de olduğu görüldü.

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