Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Birliklerimize yapılan saldırılar meşru müdafaa kapsamında rejime gerekli karşılıklar verilerek sürdürülüyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.



Çelik'in açıklamalarından satır başları;

Kahraman şehitlerimizin anılarını ve hatıralarını ebediyen aklımızda tutacağız.

Ortaya çıkan bu saldırganlık karşısında en üst düzeyde en sert mesaj rejim unsurlarına verilmiştir ve verilmeye devam etmektedir.

Tarihin dolmasıyla birlikte Bahar Kalkanı Harekatı başlamıştır.

İdlib'deki durum rejimin çatışmayı büyütme politikasının neticesidir.

TSK'nın buradaki varlığı son derece meşrudur. BM sözleşmesinin meşru müdafaa hakkına dayanmaktadır.



Açıkça rejimin kendi halkının bir kesimine yönelik olarak soykırımvari bir faaliyet içinde olduğu çok açıkça görülmektedir.

Buradaki arlığımız meşru müdafaa hakkımıza dayanmaktadır. BM'nin 52. Maddesi ve Adana mutabakatı çerçevesine dayanmaktadır.

İçeride bazı çevreler tarafından İdlib'de ne işimiz var diye bir yaklaşım ortaya konuyor. Yakın zamana kadar sınır illerimiz hedef alınıyordur. Milli güvenliğimizi tehdit eden terör unsurları sınırımıza yakın bölgelere gelmişlerdi. Biz bunlara cevap vermeseydik bu tehdit yoğun alarak devam edecekti.

Türkiye'nin sınırları dibinde bir terör devleti kurma girişimi darmadağın edilmiştir.

Türkiye egemen bir devlet olarak sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak mecburiyetindir. Ve bir saldırı durumunda tabi ki bunlara cevap verecektir.

Birliklerimize yapılan saldırılar meşru müdafaa kapsamında rejime gerekli karşılıklar verilerek sürdürülüyor.

Türkiye burada Rusya ile karşı karşıya değildir. Rejiminin saldırılarını durdurmak ve rejimi Soçi mutabakatı sınırlarına çekmek Rusya'nın mükellefiyetindedir.

Suriye Esad'ın mıdır, Suriyelilerin midir? Suriye Suriyelilerindir. Bütün Suriyelilerin mutabık olduğu bir siyasi çözüm gerekmektedir.

AVRUPA'YA GEÇMEYE ÇALIŞAN GÖÇMENLER

Türkiye'nin daha fazla mülteci taşıyacak imkanı yok. Güvenli bölge oluşsaydı göç dalgası oluşmayacaktı. Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, 4 milyon insanın zulme maruz kalmasına neden oldu.

Kimseyi, ülkemizden zorla göndermiyoruz ama hiç kimseyi de zorla tutmayacağımız bir noktaya geldik.

Bütün bunlar olurken Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak göç dalgasının ne olacağını soruyorlar.



İNSANLIK DIŞI BİR YAKLAŞIMDIR

Müthiş bir iki yüzlülükle karşı karşıyayız. Yunanistan'ın göçmelere gaz bombası atması bir göçmeni öldürmesi insanlık dışı bir yaklaşımdır.

'YUNANİSTAN TÜRKİYE'YE ŞANTAJ YAPACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR'

En zor zamanlarda Yunanistan'ın yanında olduk. Ama şimdi Yunanistan insani bir durum karşısında Türkiye'ye karşı siyasi ve askeri şantaj yapma gayreti içine giriyor. Yunanistan Türkiye'ye şantaj yapacak bir ülke değildir.

Kendilerine tavsiyemiz Avrupalılara güvenmesinler. Yarın öbür gün iş biraz daha büyürse Yunanistan da umurlarında olmaz.

Çeşitli tweetler atıyorlar Avrupa'nın sınırlarını koruyacağız diye. Avrupa'nın nereden başladığını bile bilmiyorlar. Avrupa ve NATO'nun sınırları Türkiye'den başlıyor.

Son zamanlarda Avrupa'yı bir Hristiyan kulübü olarak görüyorlar.

NEDEN HATAY VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI?

Hatay Valisi de devletin yetkilisi. Açıklama yapması son derece normal. Hükümetin görevlendirdiği o ildeki en yüksek yetkili. Sadece Hatay Valisi yapmadı İletişim Başkanlığı dahil tüm kanallar kullanıldı. Biz de parti adına açıklama yaptık.

O gece sayın cumhurbaşkanımızın nasıl bir mesai içinde olduğunu devlet sorumluluğu içinde olanlar bilirler. Sabahın ilk saatlerine kadar kesintisiz bir mesai sürdürmüştür. İlgili komutanlar ve bakanlarla sürekli bir durum değerlendirmesi yapmıştır.

O gece insanüstü bir gayretle kimsenin uyumadığı kriz yönetimi toplantılarını sayın cumhurbaşkanımız yönetmiştir. Bu süreç son derece dinamik bir süreçtir. Sahadan gelen bilgiler sürekli güncellenmektedir. Bu tip yaklaşımlar devlet işlerinin nasıl işlediğini bilmeyen kişilerin yaptığı açıklamalardır.

KILIÇDAROĞLU'NUN "ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALACAK" SÖZLERİNE SERT TEPKİ: CAHİLLİKTİR

Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü bile bunu sanki ölümü kutsamak için söylenmiş bir söz gibi söylemek başlı başına bir cahilliktir.

Bu sözün manası ülkemizi Korumak için bu ülkede hayatını feda etmekten çekinmeyecek olanlar her zaman var olacaktır demektir.

Şimdi bunu anlamadan şehitler tepesi boş kalacak diyenler bu milletin geleceği tehlikeye düştüğü zaman bu ülkede bunu için fedakarlık yapacak kimse olmayacak biz bunu temin edeceğiz demektir.