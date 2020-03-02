Son dakika... Almanya Başbakanı Merkel, İdlib için yaptığı açıklamada "Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
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Son dakika... Almanya Başbakanı Merkel, İdlib için yaptığı açıklamada "Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Son dakika: Merkel'den flaş İdlib açıklaması: Ateşkes... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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