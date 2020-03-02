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Son dakika: 'den flaş açıklaması: ...

Son dakika: Merkel'den flaş İdlib açıklaması: Ateşkes...

02.03.2020, 19:14 Güncelleme Tarihi: 02.03.2020,19:48

Son dakika... , için yaptığı açıklamada "Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...
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