Son dakika: Merkel'den flaş İdlib açıklaması: Ateşkes...

Son dakika... Almanya Başbakanı Merkel, İdlib için yaptığı açıklamada "Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...