  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alacak! Başvuru nasıl yapılır?

95 AR-GE personeli alacak! Başvuru nasıl yapılır?

TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alacak! Başvuru nasıl yapılır?

02.03.2020, 11:38

Türkiye Bilimsel ve Kurumunda () 95 AR-GE personeli edilecek. Konuya ilişkin ilan, Gazete'de yayımlandı. Peki başvuru nasıl yapılır? Başvuru için gerekenler nelerdir? İşte merak edilenler...

Buna göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 95 AR-GE personeli istihdam edilecek. Söz konusu personel Kocaeli ve Ankara'da görev yapacak.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 23 Mart'a olarak belirlendi.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TÜBİTAK 95 AR-GE personeli alacak! Başvuru nasıl yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN