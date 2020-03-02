Yetkisiz çakarlara 2.25 milyon ceza!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Kasım 2019'dan bu yana yapılan denetimlerde, aracında yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen 2 bin 70 kişiye, 2 milyon 225 bin 381 lira ceza kesildiğini söyledi. Çakar ve tepe lambası kullanmanın istisna olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti: "Koruma Kanunu şöyle söylüyor; 'Koruma altında bulunan kişiler, birtakım ışıklı cihazlar kullanabilirler.' Yani tepe lambasını kullanır. Biz ona al kardeşim, sen bunu kullanabilirsin diyoruz. Ama bunu da ancak yine hacette kullanabilir. Tepe lambası, acil durumun dışında, güvenlik ve can tehdidinin dışında kullanılabilir değildir. Bu kadar açık ve net."