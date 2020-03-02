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Yunan askerleri ateş açtı: 1 hayatını kaybetti

Yunan askerleri ateş açtı: 1 mülteci hayatını kaybetti

02.03.2020, 13:06

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Avrupa'ya gitmek için yola çıkan binlerce , sınır kapısına dayandı. Yunan polisi, şiddetin dozunu iyice artır ve bir mülteciyi sırtından vurarak öldürdü.

Avrupa'ya gitmek için sınır kapılarına dayanan göçmenlere Yunan polisi sert müdahalelerde bulunuyor. Daha önce ses bombası ve biber gazı kullanan Yunan polisi şiddetin dozunu artırdı. Sınırı geçmek isteyen bir mülteci, Yunan polisi tarafından sırtından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

"HİÇBİR MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"
Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis geçtiğimiz günlerde, İdlip'te yaşanan olaylardan sonra Yunanistan'ın olası yeni bir mülteci akınına karşı Türkiye ile olan sınırlarındaki güvenliği artırdığını belirtmişti. Miçotakis açıklamasında, "Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır. Türk-Yunan kara ve deniz sınırlarında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum, Yunanistan'a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini artırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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