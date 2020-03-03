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2 bin 557 rejim unsuru etkisiz

2 bin 557 rejim unsuru etkisiz
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, TSK'nın tüm saldırılara misliyle ve tereddütsüzce karşılık verdiğini söyledi. Akar, "Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 Rejim unsuru etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatın başladığı andan itibaren bölgede bizzat çalışmaları izliyor.

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