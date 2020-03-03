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ABD’den kritik ziyareti

ABD’den kritik Türkiye ziyareti
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Bahar Kalkanı Operasyonu'nun akabinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffery ve BM Daimi Temsilcisi Kelly Crafy dün Türkiye'ye geldi. Jeffrey'nin bugün Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmesi bekleniyor. Craft'ın ise Hatay ve Gaziantep'te temaslarda bulunması bekleniyor. Hafta ortasına kadar sürmesi beklenen temaslarda son olarak her iki ismin de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüşmesi bekleniyor.

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