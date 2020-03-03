Akıncılar filo İdlib'de kalleş saldırıya izin vermedi!

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde 50'den fazla ülkeye hızla yayılan ve bugüne kadar yaklaşık 100 bin insanın etkilendiği koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 945'e yükseldi.

27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin Türk askerine yönelik düzenlediği hain saldırıda 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 bin 557 rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Rejime ait 2 uçak da düşürüldü. Esad rejimine ait SU-24 model uçakların düşürüldüğünü operasyonun detayları da ortaya çıktı. AKINCILAR FİLO İKİNCİ KALLEŞ SALDIRIYA GEÇİT VERMEDİ Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye rejimine ait bomba yüklü iki savaş uçağının düşürüldüğü hava harekâtının detaylarına SABAH ulaştı. SU-24 model rejim uçaklarının 34 askerimizin şehit olduğu saldırıya benzer şekilde birliklere doğru yönelmesiyle İncirlik'ten kalkan uzun mesafedeki hedefleri görebilme kabiliyetine sahip radar ve Amraam füzeleriyle donatılan "Akıncılar" filoya ait iki F-16 tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Uçakların düşürülmesiyle Türk askerine yapılacak saldırının önlendiği öğrenildi. Sabah