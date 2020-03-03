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Bakan Soylu Avrupa'ya giden sayısını açıkladı

Bakan Soylu Avrupa'ya giden göçmen sayısını açıkladı

03.03.2020, 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020,09:50

Son dakika haberi... , 'den 'a geçen sayısında son durumu açıkladı. Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 130.469" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısında son durumu açıkladı. Soylu, "Saat 09.15 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 130.469" dedi.

ÇİTLERİ KESEREK GEÇİYORLAR
Edirne'nin İpsala ilçesinden yüzlerce düzensiz göçmen Yunanistan'a geçiş yaptı.

Avrupa ülkelerinde yaşama hayaliyle Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen, geçiş için her türlü imkanı değerlendiriyor.

İpsala'da toplanan düzensiz göçmenlerden 2 bin 500'ü, kırsal bir alanda tel çitin bir bölümünü makaslarla keserek, bazı bölümlerini ise yıkarak Yunanistan'a geçti.

Hızla koşarak sınır hattından uzaklaşmaya çalışan düzensiz göçmenlere Yunan hudut birlikleri karşı koymaya çalıştı, havaya ateş etti. Bu sırada göçmenlerin çoğu gözden kayboldu.

Geri kalanlar başka bir alandan geçiş yapmayı denemek amacıyla sınırdan geri çekildi.

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