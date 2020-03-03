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‘başka şansımız yok’

‘başka şansımız yok’
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de Afganistan uyruklu bir aile Yunanistan'ın Midilli Adası'na deniz yoluyla geçiş yapıp, oradan da AB ülkelerine gitmek istedi. Bu amaçla uzun süre kaldıkları Giresun'dan Altınova Mahallesi'ndeki Madra Çayı deltasına gelen aile, olumsuz hava koşulları nedeniyle umut yolculuklarını otobüsle Edirne'ye giderek sürdürme kararı aldı. Hüseyin Muhammedi "Türkiye'nin göçmenleri salması çok iyi oldu. Şimdi şansımızı Avrupa'da deneyeceğiz. Yolumuz uzun. Ama başka şansımız yok" dedi.

SUAT SALGIN

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