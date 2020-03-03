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Başkan Erdoğan ile İmran Han’dan görüşmesi

Başkan Erdoğan ile İmran Han’dan İdlib görüşmesi

03.03.2020, 15:40 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020,16:10

Başkan , Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta olmak üzere Suriye ve meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı. Pakistan Başbakanı İmran Han, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan’ın bütün desteğinin ’nin arkasında olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı.

Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İdlib ve mülteciler konusunda Pakistan'ın bütün desteğinin Türkiye'nin arkasında olduğunu ifade etti.

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