Bilinmeze yolculuk

Daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya doğru yola çıkan mültecilerin sınırlara akını sürüyor. Göçmen geçişini durdurmaya çalışan Yunan polisi ise tampon bölgede mültecilere gaz kapsülleriyle saldırıyor. Denizlerde de durum karadan farklı değil... Adalara geçmek isteyen botların yakıt hortumlarını kesen Yunan sahil güvenlik ekipleri, göçmenleri ölüme terk ediyor.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin, Edirne'ye akını sürüyor. 100 binin üzerinde mültecinin sınırı geçtiği açıklanırken Edirne'ye bağlı sınır köyleri hala mültecilerle dolu. Meriç Nehri'nden geçişler sürerken, 2 bin mülteci ise Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule- Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor. Yunan askerler ise geçişlerini engellemeye çalıştıkları mültecilere zaman zaman gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Mültecilere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 3 öğün yemek dağıtılıyor.

2 bine yakın mülteci, Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

ÖLÜME TERK EDİLDİLER

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'a geçmek isteyen 35 mülteci ise Yunan Sahil Güvenlik Ekiplerinin gazabına uğradı. Yunan askerlerinin botun yakıt hortumunu keserek ölme terk ettiği mültecileri, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden lastik botlarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışırken denizde mahsur kalan göçmenleri de yine Türk Sahil Güvenlik Ekipleri kurtardı.



TÜRK EKİPLERİ KURTARDI

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenler, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından motor ve mazotlarına el konularak ölüme terk edildi. Yaklaşık 5 saat denizde hayatta kalma savaşı veren mültecilerin imdadına ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler tarafından kurtarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 136 düzensiz göçmen, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Deniz yoluyla Sakız'a geçmek isteyen göçmenler ise dün fırtına engeline takıldı. Gece saatlerinde fırtınanın etkisini göstermesiyle birlikte bölgedeki sahillerde teyakkuza geçen jandarma ekipleri göçmenlerin sahile yaklaşmasına izin vermedi.