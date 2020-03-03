Aydın'ın Didim ilçesinde, nesli tükenmekle karşı karşıya kalan caretta ceratta cinsi kaplumbağa Altınkum Mahallesi Zonguldaklılar sitesindeki bir koyda ölü halde bulundu. Koyda gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından bulunan kaplumbağa İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince incelenmesinin ardından Didim Belediyesi Zabıta ekiplerince kaldırılarak başka bir yere gömüldü.
HÜSEYİN ÇALIŞKAN
Didim’de kıyıya caretta ölüsü vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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