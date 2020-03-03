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Gümrük personeline

Gümrük personeline roketli saldırı
Giriş Tarihi: 3.3.2020

'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına düzenlendi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, sınır kapısına giden yol güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 1 personelin şehit olduğunu duyurdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırlı servis aracına PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. 30 kişinin yaralandığı hain saldırıda 1 personel şehit oldu. Kaçan teröristler, takipteki güvenlik güçlerince kıstırıldı. Çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü. Saldırı sonrası askeri helikopterler bölgede alçak uçuş gerçekleştirirken, bomba arama köpeklerinin de desteğiyle mayın araması yapıldı. Saldırı sonrası düzenlenen operasyonda yaralanan bir uzman çavuşun ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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