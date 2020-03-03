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'de 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi

İdlib'de 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi

03.03.2020, 23:20

Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada, "'de 82 rejim hedefi ateş altına alındı, 9 tank, 2 obüs, 6 ve 2 askeri araç imha edildi, 299 rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir."

'299 REJİM ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Öte yandan açıklamada ayrıca, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 9 tank, 2 obüs, 6 ÇNRA ve 2 askeri aracın imha edildiği, 299 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri de kullanıldı.

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