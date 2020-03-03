İdlib'de bir rejim uçağı daha düşürüldü

Son dakika haberi... MSB: "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür."

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi.



Son Dakika Haberi: Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre; Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı, Esad rejimine ait bir savaş uçağını daha düşürdü. MSB'den yapılan açıklamada ise, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" denildi. Bu, Bahar Kalkanı Harekatı çerçevesinde İdlib'de Türkiye tarafından düşürülen 3 savaş uçağı oldu.



Detaylar geliyor...

İdlib'de Esad rejimine ait 2 savaş uçağının düşürülme görüntüsü!