  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > İdlib'de rejime ağır darbe! Yüzlerce askeri öldürüldü

'de rejime ağır darbe! Yüzlerce askeri öldürüldü

İdlib'de rejime ağır darbe! Yüzlerce askeri öldürüldü

03.03.2020, 12:48

Genel Başkan Vekili , dün gece 327 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini söyleyerek Bahar Kalkanı Harekatı'nda şu ana kadar 2 bin 986 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Numan Kurtulmuş, öldürülen Esed rejimi askeri sayısını açıkladı. Kurtulmuş, CNNTürk ekranlarında yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Dün gece 327 rejim askeri dün gece etkisiz hale getirildi, toplamda 2 bin 986 rejim askeri öldürüldü. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Rusya, Suriye'de ne arıyor? Bu bölgede güçlü Türkiye istemiyorlar.

Suriye, bütün Suriyelilerindir. Rusya arkasında durmasın, rejim bir ay içinde çöker. Türkiye'nin milli güvenliğinin bir parçasıdır İdlib meselesi. Biz bu nedenlerden dolayı oradayız.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İdlib'de rejime ağır darbe! Yüzlerce askeri öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN