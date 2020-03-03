İdlib'de rejim güçlerine karşı devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak şehit düştü.
Şehidin İzmir'in Konak ailesine acı haber ulaştırıldı. 22 yaşında ve bekar olan Şehit Mustafa Muhammet Ak'ın Konak'ın Hasan Özdemir Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehit Mustafa Muhammet Ak'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nden kaldırılacak. Ak, Kadifekale Şehitliği'ne defnedilecek.
İdlib’den İzmir’e şehit ateşi düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.