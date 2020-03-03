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’den ’e şehit ateşi düştü

İdlib’den İzmir’e şehit ateşi düştü
Giriş Tarihi: 3.3.2020

'de rejim güçlerine karşı devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak şehit düştü.

Şehidin İzmir'in Konak ailesine acı haber ulaştırıldı. 22 yaşında ve bekar olan Şehit Mustafa Muhammet Ak'ın Konak'ın Hasan Özdemir Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehit Mustafa Muhammet Ak'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nden kaldırılacak. Ak, Kadifekale Şehitliği'ne defnedilecek.

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