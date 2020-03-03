İngiliz ajanın ölüm nedeni kesinleşti

İstanbul Karaköy'deki home ofis olarak kullandığı evinin önünde 11 Kasım 2019 günü ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik verildi. Ajanın ölümünün intihar sebebiyle gerçekleştiği kesinleşti.

İstanbul Karaköy'deki home ofis olarak kullandığı evinin önünde 11 Kasım 2019 günü ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik verildi. Ajanın ölümünün intihar sebebiyle gerçekleştiği kesinleşti.

İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Karaköy'deki home ofis olarak kullandığı evinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Olay sonrası Mesurier'in 'intihar edip etmediği' araştırılmaya başlanılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Başsavcı Vekili'nce yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.



İNTİHAR OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Edinilen bilgiye göre, ajanın ölümünün intihar sebebi ile gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yüksekten düşme sonucu ölümü gerçekleşen Mesurier'in tanık beyanları ve güvenlik kamera kayıtları sonrası intihar ettiği kesinleşti.



YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Ayrıca James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Heduing Christina hakkında verilen yurtdışına çıkış yasağının da kaldırıldığı öğrenildi.