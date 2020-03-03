İtalya’dan gelenler raporlu sayılacak

Sağlık Bakanı Koca, “Son 14 gün içinde Çin, İran, İtalya, Güney Kore ve Irak’ta bulunanlara, 14 güne tamamlayacak şekilde rapor verilebilecek. İsteğimiz bu kişilerin rapor sürecini evde geçirmeleri ve kalabalığa çıkmamaları” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından COVID-19 vakasıyla ilgili alınan kararları ve son gelişmeleri aktardı. Bakan Koca'nın açıklamaları söyle: ÇİN ve İran'dan sonra virüsün hızla yayıldığı İtalya, Güney Kore ve Irak'la da uçuşlarımızı cumartesi gecesinden itibaren durdurmuş ve sınırlarımızı kapatmıştık. Şu anda 68 ülkede; en son Azerbaycan, Ermenistan ve Çekya'da da görüldü. Şu an toplam ölüm sayısı 3 bini aştı. İyileşenlerin sayısı da 45 bine ulaştı, bu önemli bir bilgi.

İRAN'DA YÜKSELİYOR

Çevremizde birçok ülkede korona enfeksiyonunun görüldüğünü ve İran'da bu sayıların giderek arttığını biliyoruz. Sınırda tedbirlerimizi daha yoğun uyguluyoruz. Gelmek isteyen vatandaşlarımızın muayeneleri yapılarak, bir hastalık bulgusu varsa hastanede takibi ve testlerinden sonra nasıl bir algoritma ile gönderileceği sağlık çalışanlarımız tarafından biliniyor. Herhangi bir bulgusu yoksa 14 güne tamamladıktan sonra süreci bitiriyoruz. Ülke içindeki vatandaşımızı da korumak anlamında süreci hassasiyetle götürmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

KALABALIĞA ÇIKMAYIN

BU süreçte virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Bu beş ülke özellikle olmak kaydıyla yurtdışında seyahat etmiş kişilerin kalabalık ortamlara girmemelerini ve son 14 günlerini evde geçirmelerini önemsiyoruz. Seyahat etmiş kişilerin bulaştırıcılığının yüksek olduğunu, 14 günü evde tamamlamalarını, temas halinde olanların da riayet etmelerini ve insanlarla yakın temas kurmamalarını istiyoruz. Riskli ülkelerden gelenlerin herhangi bir bulgusu olduğunda, ateş gibi, öksürük gibi, maskesini takarak müracaat etmelerini önemsiyoruz.



ÖZEL İZİN VERİLECEK

Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı. Bu, bugün veya yarın rastlanmayacağı anlamına gelmez. Son 14 günü özellikle İran, İtalya, Irak, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde geçiren öğrenci veya çalışanların, sağlık kuruluşlarına müracaat etmeleri halinde 14 güne tamamlamak üzere izinli sayılmalarını kararlaştırdık.



UMRE'DEN DÖNENLERDE SORUN YOK

Üç aylara girmemiz vesilesiyle Suudi Arabistan'a gidenlerin sayısında bir artış olmuştu. Bildiğiniz gibi Suudi Arabistan bu dönemde kapıları kapattı. Bundan sonra da ülkemizden gidişler olmadı. Önemli olan bu süreçte giden vatandaşımızın ülkeye gelişinde alınması gereken tedbirlerdi. Biz cumartesi akşamından itibaren, umreden gelen bütün vatandaşlarımızı termal kameradan zaten geçirmiş oluyoruz. Hepsini teker teker sağlık muayenesinden de geçirdik. 13 bin 834 vatandaşımız içinde toplam mevsimsel grip bulunan vatandaşımızın sayısı da 9 kişiyi geçmedi. Ve bizim şüpheli bulduğumuz, hastalık bulgusu olarak gördüğümüz 5 kişiyi tek kişilik ambulanslarımızla sağlık kuruluşlarına götürdük. Onların da testleri negatif çıktı. 2 kişininki de bekliyor.