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Kamyon motosikleti altına aldı: 1 ölü

Kamyon motosikleti altına aldı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonun motosikleti altına alarak sürüklediği kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza Merkez Mahallesi'nde Çevreyolu üzerinde Türbe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yusuf İ. yönetimindeki 33 BVY 11 plakalı kamyon aynı istikamette seyreden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Halil Dölek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

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