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'e hava harekatı! 9 terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'e hava harekatı! 9 terörist etkisiz hale getirildi

03.03.2020, 10:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020,11:06

'ın kuzeyindeki 'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 9 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği, operasyonların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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