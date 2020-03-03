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Kapan-1’de 2.5 kg ele geçirildi

Kapan-1’de 2.5 kg C-4 ele geçirildi
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 80 timin katılımıyla sürdürülen Kapan-1 operasyonda 2,5 kilo C-4 plastik patlayıcı ele geçirildi. Operasyon kapsamında, teröristlere malzeme temin ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.Ö, Y.B, M.A, S.D, N.S, H.A, Z.D. ve N.A. isimli şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

SAVUR'DA 2 TUTUKLAMA
Öte yandan Savur ilçesinde de 26 Şubat'ta gözaltına alınan iki şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

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