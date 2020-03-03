Korona rakamları uçuyor!

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsünün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı 89 bini aştı. Virüsten ölenlerin sayısı 3 bin 60'a yükseldi.

Güney Kore'de şu ana kadar 4 bin 200 vaka ve 26 ölüm bildirildi. Ülkedeki en genç hasta ise 45 günlük bir bebek... İran'da ise dün 12 kişinin daha ölmesiyle korona kurbanı kişi sayısı 66'ya çıktı.

İTALYA'DA 34 KİŞİ

İtalya'da yeni tip korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Fransa'nın Paris'teki tarihi Louvre Müzesi ise salgın nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı. Covid- 19 bulaşan kişi sayısı Almanya'da ve Fransa'da 130, İspanya'da 84, İngiltere'de 36, İsveç'te 14, İsviçre 27, Avusturya'da 14, Hollanda'da 10, Yunanistan'da 7 olarak açıklandı.

SCALA OPERASI KAPANDI

Almanya'nın Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinde dün bir öğretmende yeni tip koronavirüs tespit edildi. Okul kapatıldı, 70 öğrenci ve 30 öğretmen karantinaya alındı. İtalya'da ise yetkililer hastalığın bulaştığı kişi sayısının bin 577'ye ulaştığını, ölenlerin dün 5 artarak 34 olduğunu açıkladı. 140 kişinin tedavi gördüğü, 83 kişinin ise iyileştiği aktarıldı. Virüsün 984 vakayla en çok görüldüğü Lombardiya'da emekli doktorlar göreve çağırdı. Okullar 8 Mart'a kadar tatil edilirken, bölgenin merkezi Milano'daki dünyaca ünlü Scala Operası'nda etkinliklere ara verildi, Leonardo da Vinci müzesi ziyarete kapatıldı.

DOMİNİK'TE DE ÇIKTI

Çekya'da ilk yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi. Sağlık Bakanı Adam Vojtech, 3 kişide Kovid-19 görüldüğünü açıkladı. Hastalardan ikisinin Çekya birisinin ABD vatandaşı olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi. KARAYİP ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde İtalya vatandaşı bir kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklandı. Latin Amerika ülkelerindeki Kovid-19 vakaları ilk Brezilya'da, ardından Meksika ve Ekvador'da görülmüştü.



İRAN'DA HIZLA YAYILIYOR

iran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Seyyid Muhammed Mirmuhammedi korona virüsten tedavi gördüğü hastanede öldü. Ülkede 100 milletvekiline korona testi yapıldı. İran Meclisi Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 vekilin korona testinin pozitif çıktığını, bir günde 300 yeni vaka ve 12 ölüm olduğunu, ölenlerin sayısının 66'yı bulduğunu bildirdi. Azerbaycan'da ise korona virüs salgını yüzünden ülke genelinde okulların 7 gün tatil edildiği açıklandı.





Güney Kore'deki korona vakalarının yüzde 60'ı Daegu şehrindeki Shincheonji dini grubu ile bağlantılı. 2 bin 500 vaka aynı bölgeden bildirildi. Hıristiyanlığa bağlı Shincheonji Tarikatı lideri Lee Manhee, 61 yaşındaki kadın müridin korona virüsünü yüzlerce insana bulaştırdığının ortaya çıkması üzerine, diz çökerek hükümetten ve vatandaşlardan af diledi.



VİETNAM'DA 16 HASTA DA TABURCU OLDU

Virüs hızla yayılırken, Vietnam sağlık otoritelerinin son açıklaması dünyayı şaşkına çevirdi. Bugüne kadar 16 enfekte hasta olduğu duyurulan ülkede, tüm Covid-19 hastasının da tamamen iyileşerek taburcu edildiği ifade edildi.