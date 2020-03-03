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'daki mültecilerin Avrupa hayali

Kütahya'daki mültecilerin Avrupa hayali

03.03.2020, 16:56

'da resmi kayıtlara göre 6 bin 452 mültecinin bulunduğu ve son 4 gün içerisinde Avrupa'ya geçme umuduyla çok sayıda mültecinin kentten ayrıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Göç Müdürlüğü, resmi müracaatla bulunarak kentten ayrılmak isteyen 3 mülteciye kanunlar çerçevesinde izin vermedi.
Şehirden ayrılan mültecilerle ilgili kesin bir sayı verilmezken, son 4 gün içerisinde otobüs terminalinde normalin üzerinde bir hareketlilik yaşandığı belirtildi.



Resmi kurumlardan izinsiz kentten ayrılan göçmenlerden kara yoluyla ülkeden çıkmaya çalışanların İstanbul üzerinden Edirne'ye gittiği ifade edildi.
Bu arada, 3 mülteci de Kütahya İl Göç Müdürlüğü'ne resmi olarak müracaat ederek, Kütahya'dan ayrılmak istediğini bildirdi. Müdürlük, müracaatta bulunan kişilere izin vermedi.

Kütahya'daki 6 bin 452 mültecinin ağırlıklı olarak Irak ve Afganistan uyruklu olduğunu öğrenildi.

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