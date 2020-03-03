MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İdlib'le ilgili "Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebesidir. Kurulmuş Esed hayranları bu kutlu vatan bölünebilir mi? Atan ve millet için toprağa düşen kahramanlarımız Türk milletinin şerefidir. "Suriye'de ne işimiz var?" diyenlerden olmayın. Tam da olmamız gereken yerdeyiz." açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Şehitler tarihimiz ve talihimizin kilit taşlarıdır. Ölürsem şehit, kalırsam gazi diyen bir milletin kolunu bükecek, boynunu eğecek, diz bağlarını çözecek bir güç yoktur. Suriye'nin 14 eyaletinden biri olan İdlib'de 27 Şubat'ta yaşanan şahadetler milletimizi üzmüş, yaralamıştır. Türk milletinde verilecek kan da bitmez ayağa kalkacak kahraman da bitmez. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. İdlib'in Balyun kasabasında Türk silahlı unsurlarına saldırı düzenlenmiş, hemen arkasından hava bombardımanı ile alenen hedef almıştır. Çok sayıda askerimiz şehit düşmüştür. yardım etmek isteyen askerlerimiz ise başka binaya sığınmış ama ne yazık ki burası da ateş altına alınmıştır. 34 kahramanımız şehit olmuştur. TSK'ya yapılan her saldırıyı nefretle lanetliyorum.



FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI! "SALDIRININ ARKASINDA O ÜLKELER VAR"

Şehitler tarihimiz ve talihimizin kilit taşlarıdır. Vatan evlatlarının kolunu bükecek ne bir güç ne de bir kudret vardır. Dirimiz asker vurulanımız şehittir. Onların dirisi kalleş vurulanı ise leştir. Allah tekdir, ordusu Türk oğlu Türk'tür. (İdlib) Alçak saldırının arkasında İran ve Suriye vardır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Yiğit evlatlarımıza kim kurşun sıkıyorsa kendi kanlarında boğulmaya mahkumlardır.

"SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR DİYENLERDEN OLMAYIN! TAM DA OLMAMIZ GEREKEN YERDEYİZ"

Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebesidir. Kurulmuş Esed hayranları bu kutlu vatan bölünebilir mi? Atan ve millet için toprağa düşen kahramanlarımız Türk milletinin şerefidir. "Suriye'de ne işimiz var?" diyenlerden olmayın. Tam da olmamız gereken yerdeyiz.

Hiçbir zalim Türkiye'ye kanlı dişlerini geçiremez. Rejim güçlerinin hava saldırısı sonrasında şehit olan askerimizin annesi Zeynep Baykuş, "Kimseye meydan vermeyeceğiz, Bir ölür bin doğarız kuşum. Şehidim ölmedi, ben şehit anası oldum." demiştir.

Bu kadar asil kahraman evlatlarını sinesinden çıkaran Türk evlatlarına güç yeter mi, zor söker mi? Ezan susar mı, bayrak susar mı? Hele bir söyleyin kurumuş ve kudurmuş Esad hayranları bu kutlu vatan bölünebilir mi? Kahramanlarımız Türk milletinin şeref timsalleridir.



"TÜRK'ÜN BAHAR KALKANI SINIRLARIMIZA SET ÇEKMİŞTİR"

Kanımın son damlasına kadar Türklüğün ve Türk milleti için vuruşur ve mücadele ederim. Çünkü aklım hep Türkiye'dir.

İdlib saldırısından hemen sonra Türkiye Bahar Kalkanı harekatını başlatmıştır. Suriye'ye karşı Türk'ün Bahar Kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir. Sorulacak hesabımız alınacak intikamımız vardır. Rejim unsurları kaçacak delik aramak derdindedir.

Türkiye İdlib'de savaş oyunlarının içinde değildir. Gaye vatan, sınır ve toprak güvenliğidir. Sınırları kalbura dönmüş, girenin çıkanın belli olmadığı bir devletin egemenlik hakları çiğnenmiştir.



"KİM HATAY'A GÖZ DİKİYORSA O GÖZÜ OYARIZ"

Bu gerçeği görmeyen, göstermeyen, çarpıtan iç ve dış odaklarının alayı birden aynı şerde toplanmıştır.

İdlib'den geri çekilirsek elinde sonunda Hatay'dan olmamız kaçınılmazdır. Böyle olursa Suriye'deki kaosun Anadolu'ya ithali de mukadderdir.

Bu savunmayı yapamaz, tereddüt edersek, herkesi uyarıyorum ki Anadolu'yu veririz, Anadolu'yu teslim ederiz.

Hatay on yıllardır Suriye haritalarında açıkça gösterilmiştir. Şimdi 'Çalınan şehir Hatay' diye haberler yapılmaktadır. Kim Hatay'a göz dikiyorsa o gözü oyarız, kim el uzatıyorsa o eli kökünden keseriz. Hatay'ı tartışmaya açmak cinayettir, ihanettir, rezalettir.

Cani Esad rejimi, Suriye'ye hakim olan cihan imparatorluğumuzu ne çabuk unutmuştur.

Niye Libya'dayız diyenler 494 yıldır orada bulunduğumuzu unuttunuz mu? 454 yıl Mısır'da, 402 yıl Irak'ta, 402 yıl Lübnan'da, 401 yıl Yemen'de, 400 yıl Bahreyn'de, 400 yıl BAE'nde, 397 yıl Sudan'da hangi kudret sahibi imparatorluğunun hükmünün geçtiğini aklını ve aidiyet bilincini kaybetmiş güruh biliyor mu?



KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER!

Sayın Kılıçdaroğlu ve ipini ele vermiş siyasi çürükler, sizin bunlara dair bir fikriniz var mıdır? Şayet varsa, kimlerin hizmetkarısınız, kimlerin hizasındasınız? Hadi yok diyelim o zaman ne işiniz var Türkiye'de, ne arıyorsunuz siyasette? Misak-ı Milli coğrafyasında bir kuşun kanadı kırılsa, bir kuzu av olsa, bir mazlum feryad etse Türk milleti mesele eder, tavır gösterir. Bedelini de peşinen ödetir.



"ESAD'IN SON KULLANMA TARİHİ BİTTİĞİNDE FİŞİNİ İLK PUTİN ÇEKECEKTİR"

Putin ne derse desin, kahramanlarımızın kasıtlı olarak hedef alındığı kesindir. Rus makamlarına bilgi verilmesine rağmen, inkar etmişlerdir. Radar gerçekleri başka şeyler söylemektedir. Ambulansları bile vuran barbarlar ile İdlib'de muhattap olunmuştur. Esad'ın son kullanma tarihi bittiğinde fişini ilk Putin çekecektir. Eğer biz gitmezsek bir gün mutlaka onlar gelecek, vatana millete kast edecekler. Kan ve bal kokusu bir ayıyı çılgına çevirecek, zincirlerinden kopuşuna neden olacaktır. Hodri meydan... Ayı gelirse gelsin, göreceği sadece bozkurt ruhunun dirilişi ve kahramanlığıdır.