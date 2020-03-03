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botuna ateş açtılar

Mülteci botuna ateş açtılar
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinden bindikleri altı metrelik lastik bot ile denize açılan mülteciler, İstanköy adasına yaklaşınca Yunan sahil güvenliği tarafından durduruldu. Tüm saldırılara rağmen geri dönmeyen mülteci botuna Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı.

ADEM ÜLKER

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