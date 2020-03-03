“Oğlum için yeniden İzmir’e geleceğiz”

İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın en büyük hayalinin yıllar önce taşındıkları İzmir Kadifekale'ye geri dönmek olduğu öğrenildi.

'BAŞKA TÜRKİYE YOK'

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan şehidin babası İbrahim Alpaslan, "Oğlumun hayali gerçek oldu, İstanbul'a taşındığımız için üzülüyordu, bize ev alıp İzmir'e geri dönmek istiyordu. O şehit olarak memleketine çok sevdiği İzmir'e geri döndü. Biz de onun hayalini en kısa zamanda gerçekleştirip yeniden İzmir'e yerleşeceğiz" dedi.



Uzman Onbaşı Alparslan, önceki gün İzmir'de toprağa verilmişti.

11 ve 20 yaşında iki kızının daha olduğunu belirten baba Alpaslan, "Ağabeyleri şehit düştü. İki kızım var. Onlarla beraber İdlib'e gidip şehit olmaya hazırız. Sıcacık odalarında içki masalarında oturup sosyal medyada atıp tutanlara sesleniyorum. Orda ne işimiz vardı demeyin acımızı daha çok zedeliyorsunuz. İzmir'de İstanbul'da oturup terör olmasın bomba patlamasın diye dua mı edeceğiz. İşte benim oğlum ile o bombalar ülkemize gelmesin diye orda şehit oldu. Çünkü başka Türkiye yok" dedi.

FATİH ŞENDİL