‘Omuzlarının üstünde baş kalmayacak’

AK Parti İl Danışma Meclisi’nde Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, daha şehit cenazeleri kalkmadan Rejim’e ağır kayıplar verdirdiklerini söyledi. “Belirlediğimiz sınırın dışına çıkmazlarsa omuzlarının üzerinde baş kalmayacak. Zalim rejimi yenilgiye uğratacağız” ifadesini kullanan Erdoğan, sınır kapılarının açılmasıyla ilgili de Batı’ya “Bu daha başlangıç” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere hitap etti. İdlib'de TSK'nın icra ettiği Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir bölümü okuyarak tamamladığı konuşmasında özetle şunları söyledi:



Milletimizin başı sağ olsun. Bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık. Mücadelesini akamete uğratmadık. Muhataplarımıza tekrar terkar barışçıl yollarla, diplomasiyle bu meselelerin çözülmesi gerektiğini anlattık ve bunun için çok çalıştık. Ancak yanlış anlaşıldık. Ve operasyonu başlattık. Bu operasyona da Bahar Kalkanı adını verdik. Daha önceki operasyonlarımızda neyi amaçlıyorsak, bu operasyonda da bunu amaçladık. Kararlılığımız sürecek. Daha İdlib şehitlerimizin cenazelerini kaldırmadan rejime tarihi kaybı verdirdik.





BOYNUMUZUN BORCU

Bu sadece bir başlangıçtır. Ülkemizin etrafta çokça olan "adı var kendi yok" devletçiklerden olduğunu zannedenler olduğu anlaşılıyor. Biz bunlara gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğumuzu gösteriyoruz. İşlerin buraya gelmiş olmasından dolayı üzüntülüyüz. Ama bunun sebebi bize meydan okuyanlar. Her biri canımızdan bir parça olan askerlerimize kast edenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcudur. Türkiye operasyonlarını kendi bileğine, yüreğine, insanlarına güvenerek yürütmektedir.

O SEBEPLE SURİYE'DEYİZ

Türkiye şu ana kadar ne İran'ı ne de Rusya'yı doğrudan hedef almamıştır. Harekatlarımızla sadece askerlerimizin kanını döken rejimi hedef alıyoruz. Buna saygı duyulmasını bekliyoruz. Böyle dönemler gerçek dostlar ve sinsi düşmanların görüldüğü dönemlerdir. Bu mücadele bizim şahsi tercihimizle değil, milletimizin topyekun iradesiyle gerçekleşmiştir. 15 Temmuz'da Türkiye neden dışarı çıkmışsa, bugün de aynı sebeple Suriye'dedir. Kimse ABD'ye, Rusya'ya neden Suriye'desin demiyor. Türkiye'ye bunu diyorlar. Şehidimiz ne diyor, 'Sakın neden Suriye'deyiz diyenlerden olmayın'. Gittim, gördüm, tam da olmamız gereken yerdeyiz mesajı veriyor. Ben demiyorum bunu, şehidimiz diyor.



DAHA PARTİSİNİN GEÇMİŞİNİ BİLMİYOR

Konuşmasında 'şehitler tepesi' ile ilgili çıkışıyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Erdoğan, "Karşımızda 'Esad ile savaşa girersek banko Esad'ın safında dururum' diyen bir zihniyet var. 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen muhalefet lideri de bu zihniyettendir. Bu zat şehitler tepesinin ne anlama geldiğini bilmiyor. Ülkemizin bağımsızlığı için hayatını kaybeden herkes şehittir. 15 Temmuz'da millet sokaklarda şehit olurken televizyon karşısından izleyen birine bunları anlatmak elbette zor. Bunlara verilecek en güzel cevap yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırmak. FETÖ'yü, PKK'yı nasıl yenilgiye uğrattıysak bu zalim rejimi de yenilgiye uğratacağız" dedi.