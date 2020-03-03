‘Rusya kimseyle savaşa hazırlanmıyor’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kimse ile savaşa hazırlanmadığını, kimsenin aklına savaş fikrinin gelmemesi için de gerekli şartları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye'de yeni kara harekatı düzenleme olasılığına ilişkin, Başkan Erdoğan ile Putin'in bu hafta yapacağı görüşmeyi işaret etti. Peskov, bu konuda değerlendirme yapmak için iki liderin görüşmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi.