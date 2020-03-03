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’da rüşvetin belgelerini yedi!

Rusya’da rüşvetin belgelerini yedi!
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi'nin Irkutsk ofisine, rüşvet operasyonu kapsamında polis baskın yaptı. Ofis başkan yardımcısının kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalıştığı, polisin ise sırtına vurarak engel olduğu görüldü.

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