Rusya’da rüşvetin belgelerini yedi!

Rusya Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi'nin Irkutsk ofisine, rüşvet operasyonu kapsamında polis baskın yaptı. Ofis başkan yardımcısının kanıtları yok etmek için kağıt parçalarını yemeye çalıştığı, polisin ise sırtına vurarak engel olduğu görüldü.