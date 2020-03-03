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Sırtından vurulan öldü

Sırtından vurulan göçmen öldü
Giriş Tarihi: 3.3.2020

Avrupa'ya gitmek için sınıra giden göçmenlere Yunan askerlerinin orantısız müdahalesi sürüyor. Bugün yaşanan üzücü olayda Yunan askeri tarafından sırtından vurulan bir hayatını kaybetti. Bodrum'da da Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından bulundukları bot batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yunan askerlerinin göçmenlere karşı orantısız müdahalesi sürerken, dün sabah üzücü bir olay yaşandı. İpsala bölgesinden Yunanistan'a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen, Yunan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü. Emed, arkadaşları tarafından yaralı olarak Türkiye tarafına getirilmeye çalışılırken yaşamını yitirdi.

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