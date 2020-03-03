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Son dakika: Erdoğan başkanlığında kritik toplantı

Son dakika: Erdoğan başkanlığında kritik toplantı

03.03.2020, 18:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020,18:26

Son dakika... , Başkan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı toplandı.

Sağlık Politikaları Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

Toplantıda, yeni koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de uygulanan takip ve yönetim sistemi ile alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve Kurul üyeleri katıldı.

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