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Son dakika: 'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

03.03.2020, 21:49 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020,22:15

Son dakika... Milli Savunma Bakanı ('deki kapalı oturumun ardından): 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

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