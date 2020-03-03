Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (TBMM'deki kapalı oturumun ardından): 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.
Son dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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