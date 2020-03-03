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Son dakika: ’deki oturumu sona erdi

Son dakika: TBMM’deki İdlib oturumu sona erdi

03.03.2020, 21:46 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020,22:16

Son dakika haberi... ’deki basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 6 saat süren kritik görüşmesi sona erdi.

TBMM Genel Kurulunda, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü.

Şentop, oturumun tamamlanmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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