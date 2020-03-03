Ülkemizden ayrılanların sayısı 117 bin 677

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya mültecilerin geçişlerine yönelik yeni rakamları açıkladı. Soylu, Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 117 bin 677 olduğunu söyledi.

Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı dün öğle saatleri itibarıyla 117 bin 677'e ulaştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan güvenlik güçlerince, Avrupa'ya gitmek için sınırda bekleyen kaçak göçmenlere gaz ve ses bombası atılmasına ilişkin, "Yunanistan'ın üzerine düşen, sınırlarına gelmiş insanların sığınma taleplerini göç hukuku açısından değerlendirip, koruma sağlanması gerekenleri koruma altına almaktır. Bu süreçte Yunan yetkilileri 1951 Cenevre ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri başta olmak üzere temel hukuki metinlere, en önemlisi de insanlığa uygun davranmaya davet ediyoruz" dedi.