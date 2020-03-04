3 bin 177 ölü

Korona virüs nedeniyle dünya genelinde ölü sayısı 3 bin 177’ye çıkarken Ukrayna’da ilk vaka tespit edildi. İran’da 23 milletvekilinde virüse rastlandı. Papa Francis’e yapılan test negatif çıktı.

İRAN'DA RAKAM YÜKSELİYOR

İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 77'ye, vaka sayısı 2 bin 336'ya çıktı. İran'da 23 milletvekiline yapılan korona virüsü testinin de pozitif çıktığı belirtildi.



ALMANYA'DA VAKA SAYISI 188

Almanya'da 31 kişide daha Korona virüsü teşhis edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 188'e yükseldi. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki korona vakası sayısının 157'den 188'e yükseldiği belirtildi. Virüsten etkilenen bölgelerde marketlere akın edenler rafları boşalttı.



PAPA'NIN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Korona virüsü endişesi Vatikan'ı vurdu. Kameralar önünde burnunu silen ve bazı programlarını iptal eden Papa Francis'e korona virüs testi uygulandı. Test negatif çıktı. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, 83 yaşındaki Papa'nın korona olmadığını açıkladı. İtalya'daki korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.



UMREDEN DÖNEN KAFİLEYE KONTROL

Kütahya'da umreden dönen 180 kişilik kafile uçakla indikleri Zafer Havaalanı'nda İl Sağlık Müdürlüğü ve havaalanı sağlık görevlileri tarafından apronda maske dağıtılmasının ardından ateş ölçerlerle ölçüm yapılarak sağlık kontrolünden geçirildi. 180 kişilik kafilede herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı belirtildi.



UKRAYNA'DA İLK VAKA

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü Ukrayna'da ortaya çıktı. Ukrayna Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk korona virüsü (Covid-19) vakasının onaylandığını ve İtalya'dan Ukrayna'ya seyahat eden bir kişide görüldüğünü açıkladı. Kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.