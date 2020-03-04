Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nı kabul etti

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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