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Başkan Erdoğan, Başkanı'nı kabul etti

Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nı kabul etti

04.03.2020, 13:59 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020,14:00

Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı , Başkanı 'i, Cumhurbaşkanlığı 'nde kabul etti. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



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