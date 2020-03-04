‘Bu ülke dimdik ayakta kalmaya devam edecek’

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye, 'benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var' diyen insanlarıyla çok büyük bir ülkedir. Tarih boyunca olduğu gibi, bugün de aleyhimize oynanan tüm oyunlara rağmen, bulunduğumuz coğrafyada dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz" dedi. 2. TBMM binasında düzenlenen "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Kadını Özel Oturumu"na katılan Erdoğan, "Bu Meclis, Türk insanının bağımsızlık aşkının abidesidir. Milletimiz tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığını kaybetmemiştir. 'Ya istiklal ya ölüm', yaşamanın ancak hürriyetle mümkün olduğunu bilen bu milletin parolası olmuştur" diye konuştu. Konuşmasında kadınların çalışma hayatının önemli aktörleri arasında yerini aldığını da vurgulayan Erdoğan, kadınların karar verme mekanizmalarında da etkin rol oynamalarını temenni etti.