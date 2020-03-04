  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > ‘Bu ülke dimdik ayakta kalmaya devam edecek’

‘Bu ülke dimdik ayakta kalmaya devam edecek’

‘Bu ülke dimdik ayakta kalmaya devam edecek’
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye, 'benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var' diyen insanlarıyla çok büyük bir ülkedir. Tarih boyunca olduğu gibi, bugün de aleyhimize oynanan tüm oyunlara rağmen, bulunduğumuz coğrafyada dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz" dedi. 2. TBMM binasında düzenlenen "Milli Egemenliğin 100. Yılında Türk Kadını Özel Oturumu"na katılan Erdoğan, "Bu Meclis, Türk insanının bağımsızlık aşkının abidesidir. Milletimiz tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığını kaybetmemiştir. 'Ya istiklal ya ölüm', yaşamanın ancak hürriyetle mümkün olduğunu bilen bu milletin parolası olmuştur" diye konuştu. Konuşmasında kadınların çalışma hayatının önemli aktörleri arasında yerini aldığını da vurgulayan Erdoğan, kadınların karar verme mekanizmalarında da etkin rol oynamalarını temenni etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Bu ülke dimdik ayakta kalmaya devam edecek’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN