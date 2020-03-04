  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Esrarlı mağara!

Esrarlı mağara!

Esrarlı mağara!
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mağarada zulalanmış 300 kilo esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'ye bağlı kırsal Yalaza köyündeki mağaraya çuvallar içerisinde esrar konulduğu, uyuşturucunun alıcılar kanalıyla şehirlere sevk edilip, okul önlerinde satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, mağara ve kaya bloklarının arasına çuvallar içerisine gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 300 kilo esrar ele geçirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Esrarlı mağara! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN