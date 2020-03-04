Esrarlı mağara!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda mağarada zulalanmış 300 kilo esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lice'ye bağlı kırsal Yalaza köyündeki mağaraya çuvallar içerisinde esrar konulduğu, uyuşturucunun alıcılar kanalıyla şehirlere sevk edilip, okul önlerinde satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, mağara ve kaya bloklarının arasına çuvallar içerisine gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 300 kilo esrar ele geçirdi.
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