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Gümrük müdürlüğü çalışanı toprağa verildi

Gümrük müdürlüğü çalışanı toprağa verildi
Giriş Tarihi: 4.3.2020

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk'ün (34) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Türk için dün öğle saatlerinde Yeni Mezarlık'ta tören düzenlendi. Ailesinin güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninin ardından Türk'ün cenazesi şehitlikte toprağa verildi.

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