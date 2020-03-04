İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarında teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk'ün (34) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Türk için dün öğle saatlerinde Yeni Mezarlık'ta tören düzenlendi. Ailesinin güçlükle ayakta durduğu cenaze töreninin ardından Türk'ün cenazesi şehitlikte toprağa verildi.
Gümrük müdürlüğü çalışanı toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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